Гаджиев: «Шлеменко точно победит Александра Емельяненко? Я бы так не сказал»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев порассуждал на тему потенциального противостояния между тяжеловесом Александром Емельяненко и средневесом Александром Шлеменко.

«Кто из вас сейчас может сказать, что, Емельяненко проиграет Шлеменко, если они подерутся через полгода? Я бы не сказал, что Шлеменко точно выиграет у Емельяненко, потому что они будут драться, скорее всего, в стойке, а в стойке всякое может быть», — сказал Гаджиев журналистам после боя Емельяненко и Сантоса.

Емельяненко провел бой против средневеса Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Россиянин потерпел поражение от бразильца удушающим приемом в первом раунде.