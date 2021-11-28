Брат Магомеда Исмаилова выразил желание тренировать Александра Емельяненко

Старший брат и тренер Магомеда Исмаилова — Рамазан Исмаилов — в интервью «СЭ» выразил желание тренировать Александра Емельяненко. В субботу Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 106.

— Взялись бы за Александра?

— Сейчас посмотрим. У меня есть мысли насчет его следующего боя с Марсио Сантосом. Хотел бы показать свое видение поединка. Думаю, Александр выступил бы совсем по-другому. Но все зависит от него [Емельяненко] - как он будет слушаться. Если он будет думать, что ему виднее — то с таким спортсменом невозможно работать. Если боец послушный — значит, будет результат. Если нет — не будет, тогда ему самому нужно быть тренером, а драться — только на уровне Артема Тарасова. Вот так я думаю. Я реально вижу, как Александр может пройти Сантоса.

— Как?

— В неделю, к примеру, два раза работать над партером. Сверху на него ложится соперник. Элементарное упражнение. Говоришь: «Саня, ты должен встать. А ты должен удержать его и наносить удары в 10 процентов силы». И вот Саня не может встать один раз, два раза, три, неделю. А на следующей неделе уже будет вставать. Попался на удушающий? Все, отдельно разбираем, как от этого приема уходить. От каждого приема есть по пять-шесть уходов. Над каждым моментом нужно работать отдельно! Над партером работать! Вот именно как поставить работую в бою с Сантосом — у меня есть видение. Думаю, оно сработает.

— Сантос бросил вызов вашему брату. Что скажете?

— Хороший, удобный соперник для Мухаммеда. Это был бы хороший бой. Но он же сказал, что даст реванш Емельяненко. Сделаем все возможное, чтобы Емельяненко прошел Сантоса. Я хотел бы подготовить его к бою с Сантосом, чтобы он показал, на что способен на самом деле.