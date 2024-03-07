Фрэнсис Нганну.

В России не будет прямой трансляции боя Нганну — Джошуа

Боксерский вечер состоится в пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене Kingdom Arena. Главным событием станет поединок между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и недавним обладателем пояса UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. Начало вечера бокса— в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Официальной видеотрансляции вечера бокса в России не будет. Следить за боем в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах здесь или здесь.

34-летний британец в последнем своем бою победил Отто Валлина из-за отказа оппонента продолжать бой. Это было 23 декабря 2023 года.

37-летний камерунец в своем первом бою в профессиональном боксе, который состоялся 28 октября 2023 года, проиграл раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

Основная информация о поединке доступна по ссылке в материале «СЭ».

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