Туйнов считает, что Чавес будет для него хорошей проверкой в профессиональном боксе

Российский боксер и киксбоксер Владислав Туйнов рассказал о предстоящем поединке на турнире PRAVDA во Владикавказе.

«Когда я узнал имя соперника, почувствовал переполняющие эмоции. Месяца два назад мне попадались в сети бои с участием Чавеса, и я их пересматривал. Я этого боксера помню еще по бою с Тимоти Брэдли. Мне нравится его бескомпромиссный стиль. Он любит порубиться на ближней и средней дистанции чисто в аргентинском стиле. Для меня это будет хорошей проверкой на профессиональном боксерском ринге, потому что раньше с такими парнями я не встречался.

Мне будет интересно ощутить на себе его мощь. Когда смотришь на этого спортсмена на экране, он своими комбинациями вдохновляет и мотивирует прийти в зал и все это попробовать. Тут ты с ним будешь выходить в ринг. Для меня это очень большая мотивация, чтобы доказать, что я в боксерский ринг пришел не просто так, а доказывать, что я один из сильнейших спортсменов», — сказал Туйнов в интервью Metaratings.

25 мая в главном бою турнира Pravda Old School Boxing во Владикавказе Туйнов (4-0, 3 KO) проведет поединок с 38-летним аргентинцем Диего Габриэлем Чавесом (30-9-1, 24 KO), который до этого встречался с россиянами Магомедом Курбановым и Сергеем Воробьевым.