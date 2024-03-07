Вартанян: «Исмагулов уже сдох во втором раунде»

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) прокомментировал свою перепалку с тренером Дамира Исмагулова (24-3) после боя. Об этом Вартанян сказал «СЭ».

— Была словесная перепалка с тренером Дамира Исмагулова. Ты на эмоциях был. Почему? Из-за того, что сразу после боя, можно сказать, немного завелся?

— Да, он сказал: шесть раундов по три минуты. Какие шесть раундов по три минуты в кикбоксинге? Там максимум чемпионские бои — пять раундов по три минуты. Это раз, это Glory, это чемпионский пояс. Второе — его ученик уже сдох во втором раунде. Ну, Дамир по факту начал от раунда к раунду проседать, а я начал набирать. И вы это прекрасно видели. Еще два раунда, и что бы было дальше?

Вартанян победил Исмагулова решением большинства судей по правилам кикбоксинга. Бой состоялся 6 марта в турнире «Наше Дело 82» в Санкт-Петербурге.