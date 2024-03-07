Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

7 марта, 12:41

Вартанян: «По MMA бой с Исмагуловым не продлился бы больше одного раунда»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) прокомментировал свою победу над казахстанцем Дамиром Исмагуловым (24-3) на турнире «Наше Дело».

«Да нет, [бой] не был тяжелым, — сказал Вартанян «СЭ». — Я победил. Просто этот поединок был по К-1. Я последнее время, последние 10 лет вообще никогда не дрался по К-1. Поэтому последний раз по тайскому боксу я выступал в 2008 году. Поэтому, мне кажется, я победил ударника в стойке.

А что было бы, если был бы ММА? То есть бой бы не продлился, мне кажется, больше одного раунда. Потому что я не знаю почему, но Дамир просто падал. Вы сами это все видели. Вы же видели? Я просто не знаю, зачем он падал, честно сказать».

Вартанян победил Исмагулова решением большинства судей. Бой состоялся 6 марта на турнире «Наше Дело 82» в Санкт-Петербурге.

Дамир Исмагулов
Эдуард Вартанян
ММА
1
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Литвинов нашел виновных в ситуации с Промесом, а Абаскаль не смог спастись победой в Кубке
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вартанян раздельным решением судей победил Исмагулова

Фрэнсис Нганну — Энтони Джошуа: когда начнется бой и трансляция в прямом эфире
Новости
RSS RSS
Все новости