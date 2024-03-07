Вартанян: «По MMA бой с Исмагуловым не продлился бы больше одного раунда»

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) прокомментировал свою победу над казахстанцем Дамиром Исмагуловым (24-3) на турнире «Наше Дело».

«Да нет, [бой] не был тяжелым, — сказал Вартанян «СЭ». — Я победил. Просто этот поединок был по К-1. Я последнее время, последние 10 лет вообще никогда не дрался по К-1. Поэтому последний раз по тайскому боксу я выступал в 2008 году. Поэтому, мне кажется, я победил ударника в стойке.

А что было бы, если был бы ММА? То есть бой бы не продлился, мне кажется, больше одного раунда. Потому что я не знаю почему, но Дамир просто падал. Вы сами это все видели. Вы же видели? Я просто не знаю, зачем он падал, честно сказать».

Вартанян победил Исмагулова решением большинства судей. Бой состоялся 6 марта на турнире «Наше Дело 82» в Санкт-Петербурге.