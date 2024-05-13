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Корешков — о бое с Умалатовым: «Проиграл по делу, сам виноват»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился мнением о поражении от Магомеда Умалатова.

«Любое поражение малоприятно. Проиграл по делу. Сам виноват. Что поделать? Со всеми бывает. Не первое поражение. Надеюсь, еще удастся реваншироваться. Мог бы выступить лучше, если бы Александр Шлеменко был рядом. К сожалению, у него нет визы. В любом случае, это опыт для меня. Не буду принижать достоинства Магомеда, он выиграл», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Корешков 19 апреля проиграл Умалатову на турнире PFL 3: сезон 2024. Встреча продлилась три раунда и завершилось победой Умалатова судейским решением.

Андрей Корешков
Магомед Умалатов
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