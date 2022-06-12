Енджейчик призналась, что почувствовала, когда падала в нокаут

Бывшая чемпионка минимального веса UFC Йоанна Енджейчик (16-5) рассказала, что реванш с Вейли Жанг (22-3) — это самый тяжелый бой в ее карьере.

«Этот бой был самым тяжелым в моей карьере, — сказала польская спортсменка в интервью ESPN. — Она удивила меня тейкдауном. Я ожидала, что она будет драться в стойке, но не подозревала, что она будет бить так сильно. Я почувствовала ее силу уже в первом раунде. Она преподнесла мне сюрприз, когда нанесла этот бэкфист. Я даже не поняла, откуда был нанесен удар. Я просто почувствовала, как в моей голове зазвенело и я упала».

Енджейчик проиграла нокаутом Жанг во втором раунде 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур. После боя польская спортсменка объявила о завершении карьеры.