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Реакция Даны Уайта на победу Прохазки: «Он постучал! Офигеть! Этого просто не может быть!»

Дана Уайт эмоционально отреагировал на победу Прохазки над Тейшейрой на UFC 275
Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт не полетел в Сингапур на UFC 275, но смотрел за боями вместе со своим сыном у себя дома.

Все это время Уайт вел прямую трансляцию в соцсетях. Во время победы Иржи Прохазки (29-3) над Гловером Тейшейрой (33-8) Уайт не стал скрывать свои эмоции.

«Он душит его. Он постучал! Офигеть! Этого просто не может быть! Иржи заставил его постучать! Да идите вы... Что, черт возьми, это был за бой! Это была самая что ни на есть война. Мой телефон просто разрывается. Блестящий бой, блестящий турнир», — сказал Уайт, в то время как его сын назвал бой Прохазки и Тейшейры «боем года».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Дана Уайт
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