Емельяненко ответил Тарасову: «Я свой страх потерял на владимирской пересылке»
20:45
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который ранее победил блогера Артема Тарасова, разместил пост в Instagram в ответ на данное соперником интервью.
«Здесь интервью Тарасова вышло, где он говорит, что видел страх в моих глазах. Так вот я ему отвечу, что я свой страх потерял на владимирской пересылке», — сказал в сторис Емельяненко.
Боец добавил, что если «начнет бояться таких личностей, как Тарасов», то перестанет себя уважать.
Емельяненко сразился с Тарасовым в рамках лиги «Наше дело». Блогер четыре раза по ходу боя оказывался в нокдауне. В итоге судьи единогласным решением присудили победу Емельяненко. Поединок проводился по правилам кулачных боёв в перчатках для ММА.
Читайте также
Овечкин поднялся на сцену во время концерта американской группы Lost Kings и взял одного из диджеев на плечо
13
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю