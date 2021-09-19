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Емельяненко ответил Тарасову: «Я свой страх потерял на владимирской пересылке»

20:45
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который ранее победил блогера Артема Тарасова, разместил пост в Instagram в ответ на данное соперником интервью.

«Здесь интервью Тарасова вышло, где он говорит, что видел страх в моих глазах. Так вот я ему отвечу, что я свой страх потерял на владимирской пересылке», — сказал в сторис Емельяненко.

Боец добавил, что если «начнет бояться таких личностей, как Тарасов», то перестанет себя уважать.

Емельяненко сразился с Тарасовым в рамках лиги «Наше дело». Блогер четыре раза по ходу боя оказывался в нокдауне. В итоге судьи единогласным решением присудили победу Емельяненко. Поединок проводился по правилам кулачных боёв в перчатках для ММА.

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Иван Шитик все материалы автора

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