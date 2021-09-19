Российский боец-блогер Артем Тарасов считает, что ему немного не хватило для победы в бою против Александра Емельяненко.

«Пацаны, не забывайте, что я блогер, а не боец — сказал Тарасов журналистам. — Что в хотите от меня? Я не доволен боем, но доволен собой, потому что я могу чуть-чуть перетерпеть и выиграть. Я видел в глазах Саши страх, как и многие, кто там был».

Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.