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Реванш Уиттакера против Адесаньи состоится в январе

22:44

Бывший чемпион среднего веса UFC Роберт Уиттакер подтвердил слова президента промоушена Даны Уайта о том, что в январе состоится его реванш против действующего чемпиона Исраэля Адесаньи.

«Январь», — написал Уиттакер в Instagram.

После поражения нокаутом Исраэлю Адесанье в октябре 2019 года Уиттакер провел три боя, одержав победу во всех трех из них. В настоящее время он занимает первую строчку в рейтинге средневесов, и, очевидно, является главным претендентом на пояс.

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Никита Карин все материалы автора

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