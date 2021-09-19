Реванш Уиттакера против Адесаньи состоится в январе

Бывший чемпион среднего веса UFC Роберт Уиттакер подтвердил слова президента промоушена Даны Уайта о том, что в январе состоится его реванш против действующего чемпиона Исраэля Адесаньи.

«Январь», — написал Уиттакер в Instagram.

После поражения нокаутом Исраэлю Адесанье в октябре 2019 года Уиттакер провел три боя, одержав победу во всех трех из них. В настоящее время он занимает первую строчку в рейтинге средневесов, и, очевидно, является главным претендентом на пояс.