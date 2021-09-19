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Глава Bellator: «Ромеро все еще опасен. Мы организуем ему еще один бой»

19:46
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Глава Bellator Скотт Кокер рассказал, какое будущие ожидает экс-претендента на титул среднего веса UFC Йоэля Ромеро в промоушене.

«Я считаю, что Фил — потрясающий боец, и сегодня он продемонстрировал отличное выступление», — цитирует Кокера MMA Junkie. — Он дрался очень умно. Однако Йоэль все еще опасен. Если он попадет по вам — все кончено. Мне кажется, Фил это ощутил в начале боя, поэтому он стал больше двигаться. Он даже провел несколько переводов. Мне понравился этот бой. Думаю, это был отличный поединок. Я уверен, Йоэль обязательно вернется. Как давно он не выступал? Мы организуем ему еще один бой, и на этот раз он будет готов как следует".

В ночь на 19 сентября Ромеро уступил американцу Филу Дэвису в главном поединке турнира Bellator 266.

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Никита Карин все материалы автора

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