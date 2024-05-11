Шлеменко проведет поединок против Хамитова на турнире RCC 19 11 мая

Российский боец Александр Шлеменко проведет поединок против казаха Куата Хамитова в рамках главного боя на турнире по ММА RCC 19 в субботу, 11 мая. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Поединок Шлеменко — Хамитов ожидается около 20.00 по московскому времени.

Бой в средней весовой категории (до 83,9 кг) пройдет в три раунда.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию RCC 19. В прямом эфире в России и Казахстане смотреть турнир можно на телеканале UDAR (доступен на онлайн-платформе «Кинопоиск»).

Рекорд 39-летнего россиянина в ММА — 63-15-1, на счету 36-летнего бойца из Казахстана рекорд в профессиональной карьере — 24-8-1.