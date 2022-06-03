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Сегодня, 18:40

Джонсон проведет реванш с Мораесом на турнире ONE Championship 161

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион наилегчайшего веса ONE FC Адриано Мораес проведет реванш с Деметриусом Джонсоном на турнире ONE Championship 161, который состоится 27 августа в Сингапуре. Об этом сообщает MMA Junkie.

В их первом поединке, который состоялся в апреле прошлого года на турнире One Championship — One on TNT 1, победу нокаутом во втором раунде одержал Мораес.

Согласно Sherdog, на счету Джонсона 30 побед, 4 поражения и 1 ничья. В прошлом американец являлся чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

В активе Мораеса 20 побед и 3 поражения.

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