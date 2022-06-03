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Сегодня, 19:05

Внук Мухаммеда Али дебютирует в ММА

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Внук легенды бокса Мухаммеда Али Бьяджо Али Уолш дебютирует в ММА на любительском турнире Fusion Fight League, который пройдет в ночь на 4 июня в Монтане (США). Соперником 23-летнего новичка станет такой же дебютант Девин Ротвелл. Бой пройдет в полусреднем весе.

«Я хочу стать чемпионом, — сказал Fite.tv в преддверии поединка. — Для меня не имеет значения в каком промоушене я стану чемпионом. Я просто хочу сделать себе имя и продолжить семейную традицию».

К дебюту Уолш готовился в знаменитом зале Xtreme Couture в Лас-Вегасе. Также известно, что в прошлом он работал моделью.

Мохаммед Али
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