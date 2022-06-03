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В Москву привезут пояс победителя Gran Prix ACA

Отдел единоборств «СЭ»
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9 июня в Москве пройдет презентация Gran Prix ACA в легком весе, сообщает пресс-служба лиги.

В 14.00 в концертном зале «Мир» у всех желающих будет уникальная возможность увидеть пояс Gran Prix ACA, который презентует президент ACA Алексей Яценко. Пояс будет установлен в фанзоне, а у болельщиков будет возможность пообщаться с участниками Gran Prix ACA: Артемом Резниковым, Али Баговым, Рашидом Магомедовым, Эдуардом Вартаняном, Дэйви Рамосом, Юсуфом Раисовым.

По окончании презентации пояс отправится в Сочи, где 17 июня пройдет следующий этап «восьмерки» с призовым фондом в один миллион долларов: в четвертьфинале бразилец Дэйви Рамос подерется с Артемом Резниковым на ACA 140.

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