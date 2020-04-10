Джастин Гэтжи: «Буду усердно тренироваться, чтобы быть готовым к следующему бою»

Американский боец MMA Джастин Гэтжи поделился мнением об отмене поединка против Тони Фергюсона.

— Я действительно почувствовал прилив энергии и поддержки, было приятно получить столько поддержки от такого количества людей по всему миру, — написал Гэтжи в Instagram. — Я благодарен представлять родной город Саффорд, Аризону, моих замечательных друзей и семью. Я буду усердно тренироваться, чтобы быть готовым к следующему бою, когда появится такая возможность.

Давайте пройдем через эту борьбу, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас, оказав положительное влияние на наших близких. Дана Уайт — босс. Это тот человек, которым я горжусь.

Ранее стало известно об отмене турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

Изначально главным поединком турнира должен был стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, однако Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова против Фергюсона должен был выступить Джастин Гэтжи.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокодуSIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.