Гари Гудридж рассказал, как у него проявляется деменция от пропущенных ударов

Бывший боец UFC и Pride Гари Гудридж поделился деталями деменции — заболевания, которое было диагностировано у него в 2012 году.

— Гари, тебе был поставлен диагноз травматической энцефалопатии (деменции). Что тебе нужно делать, чтобы поддерживать свой мозг при таком диагнозе?

— Прежде всего, мне нужно соблюдать строгую диету. Я должен очень бдительно относиться к вещам, которые мне нужно делать каждый день... Деменция больше всего бьет по памяти и по связи мозга с телом. Я забываю что-то... Да, забываю. Но зато при деменции безупречная долговременная память. Я помню кое-какие вещи даже из тех времен, когда еще не мог ходить. Но то, что произошло вчера, я могу забыть. Мне нужно напрячься: «Что происходило вчера?».

— Ты пробовал псилоцибин (психоделик) для улучшения ситуации?

— Нет, никогда не пробовал. Я пробовал марихуану... Главным образом я пытаюсь правильно питаться, делать правильные вещи. Пытаюсь быть собой.

— UFC как-то помогает тебе, как-то уделяет внимание твоей ситуации, предлагает помощь?

— Нет. Слушайте, никто не приходит в этот бизнес, чтобы заработать деменцию. Я был одним из пионеров ММА, мы прокладывали дорогу тем, кто сейчас дерется. А когда ты пионер, первооткрыватель, ты должен платить определенную цену, чтобы у следующих поколений было то, что есть сейчас. Волнует ли меня, что UFC не помогает мне? Нет. У меня все нормально. Я скромный человек. Я живу в симпатичном доме, у меня симпатичная жена. Это все, что мне нужно.

Гудридж завершил карьеру в ММА в декабре 2010-го с рекордом 23-22-1. Помимо смешанных единоборств Гари провел 39 поединков в профессиональном кикбоксинге.