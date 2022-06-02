Ринат Фахретдинов рассказал, что ему не понравилось в США: «В России я такого представить не могу»

Боец UFC Ринат Фахретдинов (21-2) рассказал, что ему понравился штат Техас за то, что там можно спокойно купить оружие, а также пожаловался на то, что в Лос-Анджелесе очень много сумасшедших и наркоманов.

«Климат понравился в Майами. В Лас-Вегасе кожа и волосы сушатся, все трескается, — сказал Фахретдинов в интервью «СЭ». — Техас понравился. Техасские мужики все со стволами, оружие в магазине как хлебушек можно купить. Заходишь в магазин за хлебом, а там отдел оружия. Ты можешь это оружие потрогать и пойти пострелять, образно говоря.

Что не понравилось? В Лос-Анджелесе очень много сумасшедших и наркоманов на улице. Очень много марихуаны, грязи. Когда я туда в первый раз приехал, я сказал: «Это разве ваша Америка?» Ужас просто был. Наркоман может пописать посередине города, и ему за это никто ничего не скажет. В России я не могу себе представить, чтобы, например, в Москве в центре столько мусора было и никто не убирал. Даже в каком-то дворе за МКАД будет чистенько, приятненько».

Фахретдинов дебютирует в UFC 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США. Бой россиянина пройдет в ранних прелимах. Фахретдинов подерется с Андреасом Михайлидисом (13-5), который в UFC одержал одну победу из трех. В углу россиянина будет Олег Тактаров.