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Али Исаев: «Александр Емельяненко зарабатывает, чтобы дальше кайфовать и продолжать ненужную жизнь»

Али Исаев уверен, что Александр Емельяненко должен завершить карьеру
Давид Хачатрян
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Непобежденный россиянин Али Исаев (9-0), который в 2019 году победил в PFL в бою за миллион долларов, уверен, что Александру Емельяненко (28-9) нужно завершить карьеру.

«Я думаю, Емельяненко не стоит драться, его надо оставить, — отметил Исаев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Он просто зарабатывает себе, чтобы дальше кайфовать, продолжать дальше эту ненужную жизнь. Он себе зарабатывает деньги и дальше начинает уходить в свои запои.

Я не знаю, какие у него проблемы, что он так себя ведет. Здоровый, нормальный парень, имя есть, хороший боец. Не знаю, зачем он такой образ жизни ведет, что за пример показывает. У него дети есть, которые тоже на него смотрят, и многие его знают — молодежь, подрастающее поколение. Мне не нравится, какой он пример показывает. Может, у него есть какие-то моменты жизненные».

Следующий бой Емельяненко должен провести против Дацика на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

Александр Емельяненко
ММА
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