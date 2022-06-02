Марлон Вера: «Мне не нравится поведение Стерлинга. Он стервозный и женственный»

Эквадорский боец легчайшего веса Марлон Вера (19-7) рассказал, откуда у него появилась неприязнь к чемпиону UFC в легчайшем весе Алджамейну Стерлингу (21-3).

«Лично я выбрал бы Алджо, потому что хочу надрать ему зад, — сказал Вера в интервью Thiccc Boy. — Мне не нравится его поведение. Он такой стервозный, женственный... Мне он просто не нравится. Он противен мне еще с того времени, когда он дрался с Брайаном Карауэем. Тогда перед боем он плакал и жаловался, что его не замечают и не поднимают в рейтинге. UFC начали продвигать его, и он вышел против Карауэя и проиграл, как маленькая су***».

Вера находится на пятой строчке рейтинга UFC в легчайшем весе и идет на серии из трех побед. В последнем бою Вера победил Роба Фонта (19-6) единогласным решением судей 30 апреля в главном событии вечера на UFC on ESPN 35. Поединок состоялся в Лас-Вегасе, США.

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Петра Яна (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США. Стерлинг победил раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).