Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:11

Майкл Кьеза: «В последующие 10 лет легким дивизионом UFC будут управлять дагестанцы»

Боец UFC Кьеза считает, что дагестанцы будут годами на вершине легкого дивизиона организации
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

12-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Майкл Кьеза (18-6) считает, что дагестанские бойцы будут годами в топе легкого дивизиона.

«Он [Ислам] сказал, что хочет долго защищать титул, — отметил Кьеза на YouTube-канале UFC. — И при этом здорово было вновь увидеть Хабиба, то, как он передавал титул. Знаете, в следующие 10 лет легким дивизионом будут управлять дагестанцы».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

UFC
ММА
2
0
Читайте также
Сборные России по волейболу не сыграют в квалификации к Олимпийским играм-2024
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Кабмин ФРГ заявил о невозможности эксплуатации «Северного потока – 2»
Байден передразнил журналистов во время пресс-конференции
МИД России заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Ислам Махачев: «Мой тренер был первым, кто в меня поверил»
Умар Нурмагомедов: «Как О'Мэлли может быть первым номером рейтинга?»
Менеджер Яна сообщил, что Петр не планирует уходить из UFC
Махачев вернулся в Россию и встретился с отцом. Видео
Шон О'Мэлли: «Только что пересмотрел бой с Яном. Я победил»
Кормье заявил, что Петр Ян может покинуть UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андерсон Сильва заявил, что его дважды нокаутировали за тренировку

Умар Нурмагомедов: «Как О'Мэлли может быть первым номером рейтинга?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости