Умар Нурмагомедов: «Как О'Мэлли может быть первым номером рейтинга?»

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) недоумевает, почему Шон О'Мэлли (16-1) находится на первой строчке рейтинга легчайшего дивизиона.

«Как О'Мэлли может быть первым номером рейтинга, когда в дивизионе так много монстров, способных его сожрать», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.