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Умар Нурмагомедов: «Как О'Мэлли может быть первым номером рейтинга?»

Умар Нурмагомедов удивлен первым номером Шона О`Мэлли в рейтинге легчайшего веса UFC
Давид Хачатрян
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

26-летний российский боец UFC легчайшего веса Умар Нурмагомедов (15-0) недоумевает, почему Шон О'Мэлли (16-1) находится на первой строчке рейтинга легчайшего дивизиона.

«Как О'Мэлли может быть первым номером рейтинга, когда в дивизионе так много монстров, способных его сожрать», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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