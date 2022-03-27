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Сегодня, 15:10

Блахович подерется с Ракичем 15 мая на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Ян Блахович.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, 39-летний поляк Ян Блахович (28-9) подерется с австрийским бойцом сербского происхождения 30-летним Александром Ракичем (14-2) в главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится 15 мая в Лас-Вегасе, Невада. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Изначально бой между Блаховичем и Ракичем должен был состояться 27 марта на UFC on ESPN 33. Однако Блахович снялся с поединка из-за травмы.

Блахович занимает 1-ю строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. Он шел на серии из 5 побед, однако 30 октября 2021 года на UFC 267 проиграл титул бразильцу Гловеру Тейшейре (33-7).

Ракич занимает 3-ю строчку рейтинга. В последнем поединке он одолел Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей на UFC 259 (6 марта 2021 года).

Ян Блахович
UFC
ММА
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