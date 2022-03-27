Американская политическая активистка раскритиковала Хабиба за призыв к бойкоту Ковингтона

Американская политическая активистка Кэндис Оуэнс, известная по публичной поддержке бывшего президента США Дональда Трампа и критике общественного движения Black Lives Matter, раскритиковала бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0), который призвал бойцов UFC отказываться от боя с Колби Ковингтоном (17-3).

«В самом деле? Это такой позор, призывать к бойкоту, — написала она в Twitter, комментируя заявление российского бойца. — Лучше купи себе розовую шапку и смотри НБА. ММА — это спорт настоящих мужчин».

Ранее Нурмагомедов раскритиковал Ковингтона за то, что тот оскорблял детей Хорхе Масвидаля (35-16) и вызвал полицию, когда Масвидаль попытался разобраться с Ковингтоном на улице. «Считаю, что все полусредневесы должны отказаться от боя с Колби, — писал Нурмагомедов в Twitter. — Не соглашайтесь драться с ним, пусть сидит без боев. Это, вероятно, существенно повлияет на него и всех бойцов, которые думаю, что могут оскорблять чужие семьи. Чтобы иметь дело с ним, надо искать его в ресторане».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи на UFC 254. Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада.