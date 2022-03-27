Оливейра уверен, что может нокаутировать Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) не беспокоится на счет того, чтобы повалить Джастина Гэтжи (23-3) на канвас. Бразилец признался, что он готов драться с американцем в стойке.

«Мне все говорят: «Ты должен повалить Гэтжи. Подумай, как это сделать». Я не думаю об этом. Я вообще не переживаю по этому поводу, — сказал Оливейра в интервью Ag. Fight. — Бой может пройти в стойке. Уверен, что в моих кулаках есть мощь, и я покажу ее вам. Мы выиграли очень важное сражение против Дастина Порье. Думаете, что после победы я праздную и веселюсь? Нет, мы с командой анализируем, разбираем бой, чтобы понять, что именно в клетке я сделал не так».

Оливейра будет защищать титул UFC в легком весе против Гэтжи 7 мая на UFC 274.