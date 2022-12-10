Анкалаев — Блахович: время начала и где смотреть трансляцию UFC 282

В ночь с 10 на 11 декабря состоится турнир UFC 282, главным поединком которого станет бой между Магомедом Анкалаевым (Россия) и Яном Блаховичем (Польша) за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. Турнир пройдет в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

Посмотреть в прямом эфире поединок можно на федеральном спортивном канале, а также на сайте matchtv.ru. Начнется бой не ранее 06.00 по московскому времени.

30-летний Анкалаев одержал в ММА 18 побед и потерпел одно поражение, а на счету у 39-летнего Блаховича — 38 боев, 29 побед и 9 поражений.