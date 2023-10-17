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Сегодня, 17:05

10-й стадионный турнир Hardcore: Самат Абдырахманов против Эмиля Новрузова и другие бои

Давид Хачатрян
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Стали известны бои 10-го стадионного турнира Hardcore Fighting Championship, в главном бою которого победитель Гран-при второго сезона Самат «Кыргыз» Абдырахманов подерется с действующим чемпионом Hardcore Boxing и финалистом первого сезона Эмилем «Гладиатором» Новрузовым.

В соглавном событии вечера за вакантный титул встретятся победитель первого сезона Гран-при Мухамед «Киборг» Калмыков и главный претендент, идущий на серии из четырех побед, Амхад «Нохчо» Джанчураев.

Турнир состоится 11 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало — 18.00 (мск).

Файт-кард турнира выглядит следующим образом:

1. Самат «Кыргыз» Абдырахманов — Эмиль «Гладиатор» Новрузов.

2. Мухамед «Киборг» Калмыков — Амхад «Нохчо» Джанчураев.

3. Даниил «Янки» Бридов — Тигран «Бруклин» Матевосян.

4. Тимур «Золотой» Мусаев — Дастан Бикен.

5. Виталий «Байкал» Ананин — Курейш Сагов.

6. Артем «Ростовский» Кузьмин — Умар «Стальной» Магомедов.

7. Ишхан «Езидский Лев» Худоян — Антон «Десантник» Куличков.

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