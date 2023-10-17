Махачев заявил, что Хасбик отправит Милохина в больницу

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) прокомментировал слова блогера Дани Милохина, который заявил, что может подраться с одним из братьев экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0). Об этом Махачев сказал в интервью Вадиму Тихомирову.

— Человек сказал для хайпа. Если бы он просто назвал какого-то бойца, на это бы никто не обратил внимания. О вызове брата Хабиба даже размышлять не стоит.

— Как бы закончился бой Милохина, допустим, с Хасбиком?

— Кто-то бы попал в больницу (смеется).

— Милохин?

— Сто процентов. Хасбику тяжело будет в ноги пройти.

Махачев и действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.