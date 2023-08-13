Лига ACA взяла на себя все расходы на лечение и реабилитацию Григория Пономарева

Глава лиги ACA Майрбек Хасиев заявил, что тяжеловес Григорий Пономарев (6-3), получивший травму во время поединка с Мухуматом Вахаевым (12-6) на ACA 161, получит финансовую поддержку.

«Появилась информация о сборах в поддержку и лечения Пономарева после получения им травмы в бою на прошедшем ACA 161. Мы не хотели озвучивать, но, чтобы исключить вероятность недопонимания, сообщаем, что все расходы на лечение и реабилитацию Григория Пономарева лига ACA взяла на себя еще в тот вечер!» — приводит слова Хасиева пресс-служба лиги.

Пономарев получил тяжелую травму колена в бою с Вахаевым на турнире АСА 161. Спортсмен покинул арену на носилках.