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Сегодня, 23:05

Немков заявил, что у Давлатмуродова нет шансов в поединке против Токова

Алина Савинова
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Бывший чемпион Гран-при Bellator Вадим Немков оценил шансы на победу Анатолия Токова во втором поединке с Шарафом Давлатмуродовым.

«Мы вместе с Толиком тренировались в Кабардино-Балкарии. Он набрал там очень хорошую форму, ожидая бой с Магомедом Исмаиловым. Его кондиции были намного лучше, чем перед первым поединком с Шарафом. С Давлатмуродовым он дрался после перелома ноги. Тренировочный лагерь длился полтора месяца с болями в ноге. Настолько серьезный был перелом. Сейчас Толика ничего не тревожит. Травм нет. Он готов и заряжен. У Шарафа нет шансов», — цитирует Немкова MMA.Metaratings.ru.

Бой Токова и Давлатмуродова состоится 19 апреля на турнире ACA 174 в Санкт-Петербурге. В первой встрече в 2021 году победу раздельным судейским решением одержал Токов.

Источник: Metaratings.ru
Анатолий Токов
Вадим Немков
Шараф Давлатмуродов
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