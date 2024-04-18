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Сегодня, 17:00

АСА 174: дата и время начала трансляции боев турнира

Турнир АСА 174 пройдет 19 апреля в Санкт-Петербурге
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Олег Борисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир АСА 174 пройдет в пятницу, 19 апреля, на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге. Начнется мероприятие в 17:00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч» и на официальном сайте промоушена. На канале «Матч! Боец» эфир стартует в 19:00. В 21:15 по Москве начнется прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», который покажет поединки главного карда.

Следить за ключевыми событиями поединков АСА 174 в Питере можно будет в матч-центре «СЭ».

Главным событием вечера станет бой за титул в легчайшем весе Олег Борисов — Павел Витрук. Вторым по значимости поединком станет бой-реванш Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов. Всего запланировано пять боев в основном карде и еще десять — в предварительном.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Олег Борисов
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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