АСА 174: началась прямая трансляция турнира

19 апреля в Санкт-Петербурге на территории КСК «Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 174. Он начался в 17.25 по московскому времени. В главном событии турнира АСА 174 чемпион в легчайшем весе Олег Борисов проведет защиту титула в поединке с Павлом Витруком.

Весь турнир АСА 174 покажут по подписке на официальном сайте промоушена. В 18.30 мск начнется видеотрансляция на канале «Матч Боец». Бои вечера ММА в Санкт-Петербурге 19 апреля также бесплатно будут транслироваться в прямом эфире на «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 21.15 мск.

Соглавным событием АСА 174 станет бой-реванш Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов. Всего запланировано пять поединков в основном карде и еще десять — в предварительном.

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