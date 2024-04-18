Бой-реванш Анатолия Токова — Шарафа Давлатмуродова состоится в пятницу, 19 апреля, в Санкт-Петербурге на ACA 174. Поединок состоится на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге. Начало вечера — в 17:00 по московскому времени. Поединок Токов — Давлатмуродов стартует не ранее, чем в 22:00 (мск).

В октября 2021 года Давлатмуродов и его соотечественник Токов провели один из самых зрелищных и обсуждаемых боев на Bellator 269 в Москве. Раздельным решением судей победу одержал Анатолий Токов. Изначально Токов должен был провести поединок в АСА 9 марта против Магомеда Исмаилова, но этот бой перенесли из-за травмы соперника.

Прямая трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч» и на официальном сайте промоушена. На канале «Матч! Боец» эфир стартует в 19:00. В 21:15 по Москве начнется прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», который покажет поединки главного карда. Следить за ключевыми событиями поединков АСА 174 в Питере можно будет в матч-центре «СЭ».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».