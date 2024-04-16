Исмаилов рассказал, как появилось прозвище «Лысый хищник»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) поделился забавной историей, как он придумывал себе бойцовское прозвище.

«Помню, [Александр] Загорский забежал в раздевалку перед выходом и говорит, какой fight name? Мы долго думали, у нас варианты разные были. И тут он забегает, и я говорю: «Скажи «лысый». И он такой: «Лысый?», и я такой: «Лысый хищник». И все в этот момент, кто был в раздевалке, засмеялись. Я подумал, что зайдет.

Когда-то моя лыска была моим комплексом, я в кепке двигался пару лет. Лучшее, что мы можем сделать со своим комплексом, — это превратить в свое преимущество, что я и сделал", — сказал Исмаилов на семинаре на тему «Трудности в спорте на пути к большим победам».

Исмаилов и Анатолий Токов (18-3) должны были провести реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.