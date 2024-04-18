Магомедов: «Никаких претензий к АСА нет»

Бывший чемпион ACA в полутяжелой весовой категории Муслим Магомедов не имеет претензий к лиге из-за лишения титула после того, как он не уложился в вес своего дивизиона перед боем с Адланом Ибрагимовым.

«Никаких претензий нет. Лига ACA поступила по правилам. Ошибка была моя, признаю. Меня мотивирует возможность вернуть пояс. Будучи чемпионом, сам того не понимая, расслабляешься. Когда у тебя забирают пояс, появляется желание его забрать. Начинаешь тренироваться и готовиться к этому серьезней», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

Магомедов должен был провести защиту титула в поединке против Адлана Ибрагимова в турнире организации в Уфе 8 декабря.