Бадаев: «Если Павлович и Волков откажутся драться друг с другом, UFC будет их мариновать»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, почему Сергей Павлович (18-2) и Александр Волков (37-10) должны подраться друг с другом.

«Они находятся в одной организации, в одном весе, идут в топах и параллельными путями. Нельзя сравнивать их с ребятами из разных организаций, как в RCC взяли Куата Хамитова со стороны. Волков и Павлович шли параллельными путями. У нас есть Том Аспиналл и Кертис Блейдс, которые уже дрались с россиянами. Пока у всех происходят поединки между собой, Павлович дерется с Волковым. Это оправдано с точки зрения рейтингов. Другое дело, что нам кажется странным сводить двух российских бойцов, если они не дерутся за титул. UFC так казаться не будет. У них есть ростер и топ. Оба топы, обоих решили свести. Причем сводят, когда практически нет другого выбора.

Никому не нравится отказы. В случае отказа их просто отведут в конец очереди и будут мариновать до тех пор, пока они не будут нужны UFC. У них уже не будет права говорить: «Почему это нам не делают бои?» Как и у Магомеда Анкалаева, которому предложили подраться в апреле. Да, Рамадан, мы всех уважаем, но раз вы приняли такое решение, будьте готовы к ответным мерам. Почему вы им удивляетесь? Не говорю, что это обязательно произойдет. Волкова и Павловича могут мариновать. Возможно, долго, возможно, нет. Но плюсов это им не добавит», — сказал Бадаев Meta MMA.