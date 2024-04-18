Турнир АСА 174 пройдет в пятницу, 19 апреля, в Санкт-Петербурге на КСК «Арене». Начало мероприятия — в 17:00 по московскому времени.

Главным событием вечера станет бой за титул в легчайшем весе Олег Борисов — Павел Витрук. Вторым по значимости поединком станет бой-реванш Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов. Всего запланировано пять боев в основном карде и еще десять — в предварительном.

Главный кард

Олег Борисов (26-6-1, Россия) — Павел Витрук (18-6-1, Россия);

Анатолий Токов (29-3-0, Россия) — Шараф Давлатмуродов (19-4-1, Россия);

Александр Матмуратов (15-6-0, Россия) — Херберт Батиста (18-5-1, Бразилия);

Михаил Долгов (9-6-0, Россия) — Крис Ханикатт (14-7-0, США);

Фелипе Фроес (23-8-1, Бразилия) — Глеб Хабибуллин (9-1-2, Россия).

Прямая трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч» и на официальном сайте промоушена. На канале «Матч! Боец» эфир стартует в 19:00. В 21:15 по Москве начнется прямой эфир на телеканале «Матч ТВ», который покажет поединки главного карда.

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