В ACA рассказали, почему Вахаев получил бонус за досрочную победу над Пономаревым

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев отреагировал на слова Григория Пономарева, посчитавшего что Мухумат Вахаев не заслужил денежный бонус за досрочную победу над ним.

«Не думаю, что этот бой чем-то отличается от поединка Ислама Омарова и Алихана Сулейманова. Там тоже была травма. Единственное, там боец продолжил, но все мы понимаем, что причина поражения — перелом руки Алиханом. Если нужен явный пример — бой Рамазана Кишева против Курбана Тайгибова. Кишев сломал руку Тайгибову. Это был финиш, и мы отдали бонус. Два примера. Нужно быть последовательным. Если мы дали бонус в тех случаях, значит должны дать в этом. Мы не даем бонус после остановки врачом между раундами. В любом случае, это боевая ситуация. Травмы Алихану и Григорию нанесли соперники. Здесь не должно быть политики двойных стандартов. Самого Гришу понять можно. У него досада и тоска на душе, учитывая ситуацию. Но мы действуем последовательно», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

На 35-й секунде первого раунда боя с Вахаевым Пономарев сломал ногу и не смог продолжить поединок. Победа техническим нокаутом была присуждена его сопернику. Бой прошел на турнире АСА 161 в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжелом весе.