Дацик — о пинке соперника: «Показал, что дохлую собаку — только пинать»

Вячеслав Дацик прокомментировал бой с ирландцем Шоном Тернером, который состоялся 24 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин проиграл раздельным решением судей.

«Я приказ не выполнил, противник остался жив, по 105-й не раскрутился, — сказал Дацик журналистам после боя. — Последний раунд вы видели — он валялся, ползал по рингу, падал, бегал, избегал боя. Судьям, видать, охота еще и второй бой. Ну ладно — это их дело, их мнение, их совесть. Факт есть факт: противник остался на ногах, я не доработал. А что судьи насчитали — это все порнография».

В четвертом раунде Дацик пнул Тернера, когда тот лежал на полу. «Я же не пнул его — так, показал, что дохлую собаку — только пинать. Я не пнул, я только желание обозначил», — отметил российский боец.