Никулин пообещал всех удивить в бою с мастером спорта Погодиным

Российский боксер Тимур Никулин пообещал удивить всех зрителей в предстоящем боксерском поединке против мастера спорта Дениса Погодина.

«Все, в принципе, как и обычно — то что все считают, что я здесь полный аутсайдер, а я здесь всех удивлю», — приводит слова Никулина РЕН ТВ.

Бой состоится 7 июня в Москве на волейбольной арене «Динамо» в формате «четыре раунда по три минуты».

В своей карьере Погодин одержал 6 побед в 6 кулачных поединках, а также 2 победы в боях по правилам бокса. На счету Никулина 8 побед и ни одного поражения.