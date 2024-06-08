Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 00:50

Алексей Егоров — Брэндон Глэнтон: трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бой Егоров — Глэнтон пройдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксеры Алексей Егоров (слева) и Брэндон Глэнтон.
Алексей Егоров (слева) и Брэндон Глэнтон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боксер Алексей Егоров и американец Брэндон Глэнтон проведут бой на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в ночь с 7 на 8 июня. Их поединок станет главным событием вечера бокса. Он начнется в 01.15 мск.

Бой между Егоровым и Глэнтоном пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Турнир проводится на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Смотреть видеотрансляцию боя Егоров — Глэнтон можно в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка» (плеер доступен на сайте «СЭ»).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

32-летний Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории — до 91 кг. В своей карьере россиянин одержал 12 побед и потерпел 1 поражение. На счету 32-летнего Глэнтона — 19 побед и 2 поражения. Спортсмен из США начал профессиональную карьеру шесть лет назад.

Алексей Егоров. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и прямая трансляция боев турнира 7 июня
Бокс
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Baza: Матвею Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
В Подмосковье убит зампред патриотического движения «Зов народа» Еговцев
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
Актриса Анастасия Голикова погибла в возрасте 28 лет. Что о ней известно
Песков назвал заявления Макрона об Украине провокационными
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погоди: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сусленков нокаутировал Васкеса на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

Егоров проиграл Глэнтону в бою за пояс чемпиона WBA International

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости