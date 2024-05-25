Дацик: «Хочу прямо сейчас, повторный бой с Тернером»

Россиянин Вячеслав Дацик после поражения от ирландского боксера Шона Тернера на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил о решении провести еще 2 раунда.

«Надо еще пару раундов. Прямо сейчас. Хочу прямо сейчас, повторный [бой]. Собой недоволен. Враг остался жив», — сказал Дацик в ринге после объявления результатов.

Поединок продлился все 4 раунда по 3 минуты. Судьи раздельным решением отдали победу Тернеру.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию турнира.