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Дацик: «В этой стране Емельяненко вряд ли кто-то сможет перепить»

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Вячеслав Дацик заявил, что хотел бы провести с Александром Емельяненко еще 10 боев. В сентябре 2022-го Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 секунд. Их реванш должен был состояться в апреле этого года, но сорвался.

«Каждый боец имеет шанс, — сказал Дацик журналистам. — Давайте гонорары с Емельяненко сделаем попроще, но подпишем контракт на 10 боев. Каждую неделю я провожу с Саней Емельяненко по бою. И пусть люди делают ставки на тотализаторе — выиграет Саня хотя бы один бой, попадет он или нет. Саня Емельяненко — он как неваляшка. Чито трезвому — смерть, то пьяному побоку. А у Сани такой опыт, что его вряд ли в этой стране кто-то сможет перепить».

24 мая Дацик проиграл раздельным решением судей Шону Тернеру в боксерском бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Алексей Папин. Папин сделал нокаут во втором раунде, а Дацик пнул лежащего соперника
Бокс
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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