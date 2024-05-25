Дацик: «В этой стране Емельяненко вряд ли кто-то сможет перепить»

Вячеслав Дацик заявил, что хотел бы провести с Александром Емельяненко еще 10 боев. В сентябре 2022-го Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 секунд. Их реванш должен был состояться в апреле этого года, но сорвался.

«Каждый боец имеет шанс, — сказал Дацик журналистам. — Давайте гонорары с Емельяненко сделаем попроще, но подпишем контракт на 10 боев. Каждую неделю я провожу с Саней Емельяненко по бою. И пусть люди делают ставки на тотализаторе — выиграет Саня хотя бы один бой, попадет он или нет. Саня Емельяненко — он как неваляшка. Чито трезвому — смерть, то пьяному побоку. А у Сани такой опыт, что его вряд ли в этой стране кто-то сможет перепить».

24 мая Дацик проиграл раздельным решением судей Шону Тернеру в боксерском бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».