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7 июня, 23:15

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев главного карда турнира

В Москве начался главный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Егоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве на волейбольной арене «Динамо» начались поединки главного карда. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

В главном карде состоится всего четыре боя. В прямом эфире поединки покажут РЕН ТВ и «Ушатайка», трансляция стартовала в 23.15.

Главное событие вечера — поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Брендоном Глэнтоном. Во втором по значимости поединке встретятся тяжеловесы — россиянин Артем Сусленков и венесуэлец Вилмер Васкес.

Главный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»:

Алексей Егоров (Россия) — Брендон Глентон (США) — бой за пояс WBA International в первом тяжелом весе, 12 раундов по 3 минуты

Артем Сусленков (Россия) — Вилмер Васкес (Венесуэла) — 8 раундов по 3 минуты

Тимур Никулин (Россия) — Денис Погодин (Россия) — 4 раунда по 3 минуты

Ернар Ерназарулы (Казахстан) — Павел Шелест (Белоруссия) — 4 раунда по 3 минуты

Алексей Егоров и&nbsp;Брендон Глентон. Егоров vs Глентон, Сусленков vs Васкес: онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: началась прямая трансляция боев турнира

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