Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Егоров встретится с Брэндоном Глэнтоном, состоится в пятницу, 7 июня. Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо», а главный бой будет проведен в формате четыре раунда по три минуты.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

32-летний Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории (до 91 кг). В профессиональной карьере Алексей провел 13 поединков, 12 из которых выиграл, а восемь — завершил досрочно. Единственное поражение россиянин потерпел в бою против Арсена Гуламиряна в ноябре 2022 года — уступил единогласным решением судей и не смог завоевать титул WBA Super в крузервейте.

На счету Глэнтона 19 побед и два поражения, одно из которых он потерпел от Сослана Асбарова на турнире Hardcore Boxing в 2023 году. Прошлый бой Брэндон провел в январе 2024-го — тогда он победил Эмиля Маркича. Поединок остановили из-за отказал угла Маркича во втором раунде.

Основная информация о предстоящем турнире доступна в материале на сайте «СЭ».