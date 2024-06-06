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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: время начала и где смотреть бой Егоров — Глэнтон

Бой Егоров — Глэнтон в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 7 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Егоров и Брэндон Глэнтон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Алексей Егоров встретится с Брэндоном Глэнтоном, состоится в пятницу, 7 июня. Вечер бокса пройдет на волейбольной арене «Динамо», а главный бой будет проведен в формате четыре раунда по три минуты.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

32-летний Егоров выступает в первой тяжелой весовой категории (до 91 кг). В профессиональной карьере Алексей провел 13 поединков, 12 из которых выиграл, а восемь — завершил досрочно. Единственное поражение россиянин потерпел в бою против Арсена Гуламиряна в ноябре 2022 года — уступил единогласным решением судей и не смог завоевать титул WBA Super в крузервейте.

На счету Глэнтона 19 побед и два поражения, одно из которых он потерпел от Сослана Асбарова на турнире Hardcore Boxing в 2023 году. Прошлый бой Брэндон провел в январе 2024-го — тогда он победил Эмиля Маркича. Поединок остановили из-за отказал угла Маркича во втором раунде.

Основная информация о предстоящем турнире доступна в материале на сайте «СЭ».

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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: время начала и где смотреть бои турнира 7 июня

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