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Папин сделал нокаут во втором раунде, а Дацик пнул лежащего соперника

Папин нокаутировал Чилембу, Дацик проиграл Тернеру
Отдел единоборств «СЭ»
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Алексей Папин.
В Балашихе прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Папин vs Чилемба

Незадолго до боя с Айзеком Чилембой (27-10-3, 11 КО)стало известно, что результат поединка Алексея Папина (17-1-0, 16 КО) с Сосланом Асбаровым был аннулирован. В октябре прошлого года Папин проиграл единогласным решением судей, однако РУСАДА нашло у Асбарова допинг и дисквалифицировало аж на шесть лет. При этом Папин подошел к бою с Чилембой на победе — в марте он нокаутировал Игоря Вильчицкого (7-10, 1 КО) в пятом раунде.

Чилемба ранее выступал в полутяжелом весе — и с кем там только не бился! Это и Сергей Ковалев (поражение), и Дмитрий Бивол (поражение), и Александр Гвоздик (поражение), Элейдер Альварес (поражение), и Тони Беллью (ничья и поражение), и Федор Чудинов (ничья), и Максим Власов (победа и поражение). Из них он досрочно проиграл только Гвоздику — не вышел на 9-й раунд.

Бой с Папиным же закончился в конце второго раунда. Малавиец пошел в атаку и получил короткий контрудар левой. Чилембу повело, Папин полетел добивать и в конце концов сшиб соперника с ног левым боковым. Нокаут. Алексей стал чемпионом WBA Asia в первом тяжелом весе, надел пояс и поднял над собой флаг России.

«Видно было, что попал, что пошатнулся, добивать нужно было, но крепкий парень, крепкий, все дердит. Казалось бы, через защиту должно был пошатнуть. Но все-таки нашел брешь в обороне — и попал. На пенсию не собираюсь, чувствую себя отлично. Я восстановился, приступил к полноценным тренировкам и безумно рад, что снова могу выходить на ринг и показывать такие поединки», — сказал Папин после победы. Следующий бой Алексей проведет уже 12 июня в Ростове-на-Дону — против мексиканца Германа Монтеса (9-6, 9 КО).

Вячеслав Дацик и&nbsp;Шон Тернер. Дацик проиграл Тернеру, Папин нокаутировал Чилембу: онлайн-трансляция боев

Дацик vs Тернер

Шон Тернер (13-4, 8 КО) — 33-летний ирландский боксер, про которого временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл гак-то сказал: «Никто не бил меня так сильно, как Шон Тернер». Тернер уже дрался на РЕН ТВ в феврале — против Кевина Джонсона, опытнейшего американского боксера, недавно принявшего гражданство РФ. Бились по правилам бокса, но в ММА-перчатках и ММА-клетке. Джонсон победил техническим нокаутом в четвертом раунде. Причем это был второй визит Шона в Россию — в июле 2023-го он проиграл в Каспийске Басиру Абакарову (ТКО, 3-й раунд).

Дацик же не выходил в ринг/клетку с октября 2023-го, когда был нокаутирован Петром Романкевичем. В апреле Слава собирался дать реванш с Александром Емельяненко в Ural FC, но бой был отменен. А еще Дацик съездил на СВО и полежал в больнице после действительно страшного укуса бойцовской собаки.

Дацик и Тернер до боя устроили шоу: сначала наорали друг на друга на стердауне перед пресс-конференцией, затем Дацик кинулся на ирландца то ли в кафе, то ли в конференц-зале отеля. А на церемонии взвешивания между ними поставили металлический забор — чтоб не покусали друг друга. Кусаться — не кусались, но по забору били — будто потеряли рассудок.

Бой сложился ожидаемо: Дацик рассчитывал на фирменные колхозки, Тернер же пытался боксировать — и всаживал в подбородок Рыжего Тарзана крепенькие апперкоты (конечно, впечатления человека, который сильнее всех бил Тома Аспиналла, он никак не производил). Слава грязнил — в конце второго раунда, выходя из клинча, завалил ирландца на пол. Тернер на мгновение лег так, будто он в нокауте. В четвертом раунде обессиленный Тернер свалился после легкого толчка Дацика, а тот подошел к нему и имитировал пинок («Дохлых собак — только пинать», — скажет Дацик через полчаса в раздевалке).

Первые три раунда остались за Тернером, последний — за Дациком. Итог на судейских записках: победа Тернера раздельным решением. Когда ему подняли руку, ирландец закричал так, словно стал чемпионом мира. Дацик же сказал: «Надо еще пару раундов. Прямо сейчас. Хочу прямо сейчас, повторный [бой]. Собой недоволен. Враг остался жив». Похоже, есть смысл в реванше.

Бокс
Алексей Папин
Вячеслав Дацик
Шон Тернер
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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