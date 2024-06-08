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Артем Сусленков — Вилмер Васкес: трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бой Сусленков — Васкес пройдет на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксеры Артем Сусленков (слева) и Вилмер Васкес.
Артем Сусленков (слева) и Вилмер Васкес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боксер тяжелого веса Артем Сусленков проведет бой в соглавном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» с венесуэльцем Вилмером Васкесом в ночь на 8 июня.

Их бой пройдет в формате 8 раундов по 3 минуты. Он начнется в 00.25 мск. Вечер бокса проходит в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Смотреть видеотрансляцию боя Сусленков — Васкес можно в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ и на YouTube-канале «Ушатайка» (плеер доступен на сайте «СЭ»).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Следите на нашем сайте за самыми интересными событиями боя Сусленков — Васкес.

Свой последний бой 28-летний Сусленков провел в апреле в Ташкенте на турнире «Ночь чемпионов IBA», единогласным решением судей победив американца Майкла Хантера. 42-летний Васкес свои последние два поединка провел в России против Евгения Романова (сентябрь 2023 года, Челябинск) и Вартана Арутюняна (март 2024 года, Екатеринбург).

Алексей Егоров. «Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и прямая трансляция боев турнира 7 июня

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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