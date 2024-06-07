«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и прямая трансляция боев турнира 7 июня

«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве в пятницу, 7 июня.

В главном событии боксерского вечера состоится поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Брендоном Глэнтоном. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты. Поединок станет титульным: боксеры будут биться за пояс WBA International.

Во втором по значимости поединке встретятся тяжеловесы: россиянин Артем Сусленков и венесуэлец Вилмер Васкес. Также в рамках главного карда запланирован боксерский «Гран-при».

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание и прямая трансляция боев турнира 7 июня:

Тимур Никулин — Денис Погодин;

Ернар Ерназарулы — Павел Шелест.

Денис Сусленков — Вилмер Васкес;

Алексей Егоров — Брендон Глэнтон;

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».